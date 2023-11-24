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Тираж книги Джабраила Чахкиева «Древности горной Ингушетии» будет увеличен

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Глава Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев обсудил на рабочей встрече с заместителем директора Государственного архива республики Джабраилом Чахкиевым вопрос увеличения тиража двухтомного научно-исследовательского издания «Древности горной Ингушетии».

Как сообщили газете «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, было решено увеличить тираж книги Джабраила Чахкиева до 10 тыс. экземпляров с учетом редакционных доработок автора, который предоставил проектно-документальную и сметную информацию для выпуска издания.

Отмечается, что данное поручение было дано Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в рамках совещания по вопросу археологических раскопок в разрушенном склепе в селе Цори Джейрахского района республики в октябре 2022 года.

«Я выразил свою благодарность Джабраилу Чахкиеву за его неоценимый вклад в сохранение историко-культурного наследия Ингушетии», — резюмировал министр Руслан Мизиев.

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