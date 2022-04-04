Торгово-промышленная палата Ингушетии подготовила предложения по мерам поддержки малого бизнеса

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Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия подготовила предложения по региональным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Одна из мер — снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей.

«Мы предлагаем снизить налоговые ставки УСН: «доходы» — с 6% до 2%, «доходы-расходы» — с 15% до 6%», — подчеркнула председатель ТПП региона Радмила Налгиева.

Опрос по снижению ставки налогообложения в республике можно пройти по ссылке.

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