Торгово-промышленная палата Ингушетии подготовила предложения по мерам поддержки малого бизнеса

Одна из мер — снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей.

«Мы предлагаем снизить налоговые ставки УСН: «доходы» — с 6% до 2%, «доходы-расходы» — с 15% до 6%», — подчеркнула председатель ТПП региона Радмила Налгиева.