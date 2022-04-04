Торгово-промышленная палата Ингушетии подготовила предложения по мерам поддержки малого бизнеса
Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия подготовила предложения по региональным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.
Одна из мер — снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей.
«Мы предлагаем снизить налоговые ставки УСН: «доходы» — с 6% до 2%, «доходы-расходы» — с 15% до 6%», — подчеркнула председатель ТПП региона Радмила Налгиева.
Опрос по снижению ставки налогообложения в республике можно пройти по ссылке.