Прокуратура

Трех жителей Ингушетии обвинили в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших участников запрещенной в стране террористической организации «Имарат Кавказ», сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Они обвиняются в участии в деятельности названной организации и вооруженном формировании, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ)», — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, в 2013-2020 годах на территории республики обвиняемые были вовлечены в деятельность «Имарат Кавказа». Организаторы обеспечили их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Разделяя преступные цели и идеи руководителей боевиков, в августе 2020 года они незаконно приобрели, а затем перемещали и хранили на территории Ингушетии пригодные для использования оружие и боеприпасы — самодельно изготовленную гранату с поражающими элементами и взрывчатым веществом военного назначения, осколочную гранату, пистолеты, а также более 200 патронов калибра 9 мм. Это вооружение было изъято в ходе спецопераций правоохранительных органов.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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