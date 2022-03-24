Тренер республиканской команды по тяжелой атлетике поблагодарил главу Миннаца Ингушетии за поддержку

Как сообщила пресс-служба ведомства, заслуженный тренер, в частности, выразил благодарность министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахе Бекову, который ранее в частном порядке поддержал команду ингушских атлетов, оказав содействие в комплектовании командной формой для участия в выездных сборах и соревнованиях.

От лица всего коллектива спортсменов Мурад Галаев вручил Вахе Бекову благодарственную грамоту, министр в свою очередь искренне пожелал атлетам успехов в достижении рекордов.