Три человека пострадали при столкновении легковушки и большегруза на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
На ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии легковушка столкнулась с припаркованным большегрузом, три человека пострадали, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.
«Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с припаркованной на обочине большегрузной фурой. В результате ДТП пострадало 3 человека», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие с различными степенями тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.