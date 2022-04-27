Три человека пострадали при столкновении легковушки и большегруза на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

«Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с припаркованной на обочине большегрузной фурой. В результате ДТП пострадало 3 человека», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие с различными степенями тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.