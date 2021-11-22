ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Ингушетии

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Три человека пострадали в результате ДТП в городе Сунжа Ингушетии, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства республики.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 13:45 мск в понедельник.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля «БМВ» и «ВАЗ-2106».

Пострадавшие были деблокированы и на каретах скорой помощи доставлены в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.

Детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Комментарии 1

Алисхан 22 ноября, 2021 - 16:09
Никогда у ингушей на вирворд не было аварий! Сели на хрень и бьются. Думают ,что другие ишаки. А это не так по рефлексам Павлова!!!!!

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