Футбол

Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг

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Центральный защитник Мухаммед Измайлов, центральный атакующий полузащитник Хаваж Гойгов и нападающий Магомед Оздоев, выступающие за РСШ «Ангушт» г. Малгобека, включены в символическую сборную 10-го тура группы «А» Юношеской футбольной лиги — Юг, составленная пресс-службой ЮФЛ.

Напомним, в матче 10-го тура малгобекская команда разгромила в родных стенах астраханский «Волгарь» со счетом 6:1. В отчетной игре Хаваж Гойгов оформил голевой дубль и сделал две голевые передачи, а на счету Магомеда Оздоева два забитых мяча. Мухаммед Измайлов результативными действиями не отметился, но в очередной раз показал высокий уровень надежности обороны собственных ворот, практически не позволив создать ничего опасного соперникам.

Отмечается, что Хаваж и Магомед впервые включены в символическую сборную тура, а Мухаммед попал в сборную второй раз в сезоне.

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