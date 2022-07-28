Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг
Центральный защитник Мухаммед Измайлов, центральный атакующий полузащитник Хаваж Гойгов и нападающий Магомед Оздоев, выступающие за РСШ «Ангушт» г. Малгобека, включены в символическую сборную 10-го тура группы «А» Юношеской футбольной лиги — Юг, составленная пресс-службой ЮФЛ.
Напомним, в матче 10-го тура малгобекская команда разгромила в родных стенах астраханский «Волгарь» со счетом 6:1. В отчетной игре Хаваж Гойгов оформил голевой дубль и сделал две голевые передачи, а на счету Магомеда Оздоева два забитых мяча. Мухаммед Измайлов результативными действиями не отметился, но в очередной раз показал высокий уровень надежности обороны собственных ворот, практически не позволив создать ничего опасного соперникам.
Отмечается, что Хаваж и Магомед впервые включены в символическую сборную тура, а Мухаммед попал в сборную второй раз в сезоне.