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Три населенных пункта в Ингушетии останутся без света из-за ремонтных работ

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В сельских поселениях Южное, Вознесеновское и Экажево в связи с плановыми ремонтными работами сегодня, 27 июля, до 17 часов прекращена подача электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

В чрезвычайном ведомстве призвали население следить за электрическими приборами и оборудованием и довести данную информацию до знакомых и соседей.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.

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