Конкурс

Три педагога из Ингушетии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

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Три педагога из республики вышли в финал конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». С этим достижением их поздравил и пожелал успеха руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Приятно, что в таком важном мероприятии принимают участие сразу три представителя нашей республики. Это уже признание профессионализма наших учителей. Целью проекта служит создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации. Он нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития. Впереди их ждет несколько дней конкурсных испытаний, где они достойно заявят о себе, продемонстрируют накопленный в школах опыт, все свои умения и навыки. Хочу пожелать нашим педагогам успехов, добиться высоких результатов в состязании», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Ингушетию представляют Мадина Евлоева — заместитель директора по учебно-воспитательной работе второй школы города Малгобека, Фарида Гелисханова — методист по английскому языку этого же учебного заведения, и Хеди Точиева — учитель обществознания четвертой школы сельского поселения Экажево Назрановского района.

Отмечается, что финалистов в течение пяти дней ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы.

Напомним, что в текущем году к дистанционному этапу конкурса были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов, из них в финал вышли 265 человек.

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