Тридцать пять объектов образования на 5 млрд руб. построят в селах и городах Ингушетии

«В рамках нацпроектов „Образование“ и „Демография“ на территории республики ведется строительство 27 школ и восьми детских садов на общую сумму 5,438 млрд рублей, по всем объектам лимиты доведены», — сказал представитель ведомства.

По его словам, вопросы соблюдения качества строительных работ и сроков исполнения контрактов в соответствии с графиком производства министр строительства Микаил Балахоев обсудил с подрядчиками в здании Минстроя.

«Важно, чтобы в процессе строительства использовались строительные материалы надлежащего качества, соответствующее оборудование и был высокий уровень проводимых монтажно-строительных работ. Считаю, что основными показателями при возведении объектов должны оставаться надежность и качество», — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что строительство объектов должно быть завершено в соответствии с установленными сроками, оперативно устраняя выявленные в ходе инспекции недостатки.

Ранее руководитель республики Махмуд-Али Кадиматов заявлял, что в связи с высокой рождаемостью в регионе детских садов до сих пор не хватает, несмотря на высокий темп строительства. Только на 2022 год запланировано сдать восемь объектов дошкольного образования. Благодаря субсидиям из федерального бюджета через год региональные власти смогут полностью закрыть дефицит по детсадовским местам.