Следком

Трое правоохранителей Ингушетии попали под следствие за получение взятки и грабеж

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В отношении сотрудников правоохранительных органов завели уголовное дело о вымогательстве взятки и грабеже, сообщил газете «Ингушетия» представитель СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в апреле 2022 года, трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель возможно причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности, потребовали передать им взятку», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, потерпевший передал правоохранителям 70 тыс. рублей.

Кроме того, через несколько дней стражи правопорядка, действуя группой лиц по предварительному сговору, усадив того же местного жителя в салон своего автомобиля, открыто похитили у потерпевшего 250 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

На основании материалов регионального управления ФСБ в отношении них возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.5 ст.290 УК (получение взятки с вымогательством взятки) и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК России (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Магасе задержан сотрудник ГИБДД. По предварительным данным, мужчину подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

С задержанным работают следователи, он дает показания.

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