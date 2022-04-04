Троих жителей Ингушетии уличили в дискредитации ВС РФ

«Факты дискредитации российских военных были выявлены сотрудниками Центра «Э» и управления ФСБ, а также временной группировки МВД в Ингушетии. В числе нарушителей две жительницы республики и один мужчина. Их уличили в распространении ложной информации о деятельности военнослужащих на Украине в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении.

По данным фактам составлены материалы об административном правонарушении. Нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей.