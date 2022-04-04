Тройняшки из Республиканского перинатального центра Ингушетии отправлены домой

Как рассказали газете «Ингушетия» в Минздраве региона, две девочки и один мальчик родились ещё в декабре прошлого года, но из-за некоторых осложнений новорождённые до сих пор оставались под пристальным присмотром врачей. Все малыши родились с весом чуть более килограмма. Реаниматологи провели большую работу, чтобы тройняшки окрепли.

Напомним, Ингушетия — один из немногих субъектов РФ, где с начала 2020 года отмечается рост рождаемости.