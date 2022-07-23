Туристический форум «Трасса развития» в горной Ингушетии планируют сделать ежегодным

«Автор проекта рассчитывает перевести первый форум-поход «Трасса развития» в формат ежегодного, успешно защитив проект повторно на грантовую поддержку Росмолодежи. В этом году в нем приняли участие около 100 человек из разных регионов страны, для них были организованы развлекательные и образовательные программы. Я рад, что есть ребята, которые по собственной инициативе проводят подобные мероприятия, это тот пример, когда молодежная политика региона развивается за счет усилий не только комитета, но и за счет активной молодежи», — сказал Мальсагов.

По его словам, формат мероприятия стал для Ингушетии новым. «Форум — довольно сложное и длительное мероприятие, особенно в таком формате похода, когда ребят размещают почти в условиях дикой природы, это был выход из зоны комфорта для участников. Ребята в образовательной части форума путешествовали по горному региону республики, останавливались на определенных локациях для проведения образовательных мероприятий, кочевой, туристический формат в нашем регионе используется впервые. Также важно отметить, что этот форум стал самым высокогорным для нашей республики, он проводился на высоте около 2 тыс. метров», — отметил

Мальсагов.

Проект «Трасса развития» является победителем грантового конкурса 2022 года среди некоммерческих организаций Северного Кавказа от федерального агентства по делам молодежи. Форум проходил в две смены с 15 по 17 и с 18 по 21 июля. Он сочетал в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора. Около 100 участников из восьми федеральных округов России получали навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента.

Организатор мероприятия Берд Кульбужев — руководитель некоммерческих организаций РОО ПЦ «Развитие» РИ, АНО ДПО «Движение». Проект поддержали Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который 12 июля в ходе рабочей поездки в Джейрахский район проверил ход подготовки к форуму.