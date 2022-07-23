Туристический форум «Трасса развития» в горной Ингушетии планируют сделать ежегодным
Автор первого в Ингушетии форума-похода «Трасса развития», который завершился в горном Джейрахском районе региона на территории альплагеря «Кязи», рассчитывает сделать его ежегодным, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по делам молодежи республики Адама Мальсагова.
«Автор проекта рассчитывает перевести первый форум-поход «Трасса развития» в формат ежегодного, успешно защитив проект повторно на грантовую поддержку Росмолодежи. В этом году в нем приняли участие около 100 человек из разных регионов страны, для них были организованы развлекательные и образовательные программы. Я рад, что есть ребята, которые по собственной инициативе проводят подобные мероприятия, это тот пример, когда молодежная политика региона развивается за счет усилий не только комитета, но и за счет активной молодежи», — сказал Мальсагов.
По его словам, формат мероприятия стал для Ингушетии новым. «Форум — довольно сложное и длительное мероприятие, особенно в таком формате похода, когда ребят размещают почти в условиях дикой природы, это был выход из зоны комфорта для участников. Ребята в образовательной части форума путешествовали по горному региону республики, останавливались на определенных локациях для проведения образовательных мероприятий, кочевой, туристический формат в нашем регионе используется впервые. Также важно отметить, что этот форум стал самым высокогорным для нашей республики, он проводился на высоте около 2 тыс. метров», — отметил
Мальсагов.
Проект «Трасса развития» является победителем грантового конкурса 2022 года среди некоммерческих организаций Северного Кавказа от федерального агентства по делам молодежи. Форум проходил в две смены с 15 по 17 и с 18 по 21 июля. Он сочетал в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора. Около 100 участников из восьми федеральных округов России получали навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента.
Организатор мероприятия Берд Кульбужев — руководитель некоммерческих организаций РОО ПЦ «Развитие» РИ, АНО ДПО «Движение». Проект поддержали Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который 12 июля в ходе рабочей поездки в Джейрахский район проверил ход подготовки к форуму.