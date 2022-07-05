Творческая делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Горцы» в Дагестане

Крупный культурный форум прошел в Дагестане в рамках национального проекта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО.

Ингушетию представила женская фольклорная группа «Лоаман оаз» Малгобекского городского культурно-досугового центра, которая выступила в нескольких концертах в разных городах Дагестана. Мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров принял участие в ярмарке мастеров России «Мастера и подмастерья» в Махачкале, где свои изделия представили народные умельцы из Беларуси, Калмыкии,

Башкортостана, Марий Эл, Северной Осетии, Воронежской, Свердловской и Липецкой областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ставропольского и Краснодарского краев.

«У зрителей праздника была возможность не только увидеть собранную вместе богатейшую палитру народных художественных промыслов со всей России, но и принять участие в мастер-классах, которые проходили в рамках ярмарки», — отметили организаторы фестиваля. Все участники этого праздника были отмечены дипломами Министерства культуры Республики Дагестан.

Директор Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, народный артист Алаудин Эсмурзиев принял участие в открытии выставки наивных художников, которая прошла в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой.

Главным событием праздника, на котором состоялось своеобразное подведение итогов XX Международного фестиваля «Горцы», стал гала-концерт «Этнокультурный Дагестан» в Большом зале Русского театра Дагестана. Алаудин Эсмурзиев вручит организаторам фестиваля приветственные адреса и подарки от председателя правительства Ингушетии и Республиканского дома народного творчества.