Творческая делегация Ингушетии представила республику на Всероссийской детской фольклориаде

В Чувашию приехали представители 77 регионов России. Более тысячи юных россиян со всех концов страны в течение нескольких дней демонстрировали уникальную и самобытную культуру народов Российской Федерации. В составе творческой делегации Ингушетии — юная вокалистка Аминат Матиева. Воспитанница заведующей ДК сельского поселения Гази-Юрт, концертмейстера Любови Шанхоевой представила свои вокальные композиции участникам детской фольклориады.

«Детская фольклориада в Чебоксарах завораживает. Маленькие артисты — представители детских фольклорных, хореографических, народно-певческих и инструментальных ансамблей — не могут не вызывать восхищение. В этом фейерверке талантов и потрясающей палитре национального костюма великолепно представлено все яркое многообразие искусства и национальных традиций народов России», — рассказала Асет Абдурзакова.

По ее словам, первая Всероссийская детская фольклориада призвана популяризировать, хранить и развивать культурное наследие народов России. Эта творческая акция, преследуя цели, связанные с нравственно-эстетическим воспитанием подрастающего поколения, безусловно, станет хорошим толчком в развитии детского и молодежного фольклорного движения.

Не случайно детская Фольклориада стала одним из центральных культурных событий нынешнего Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.