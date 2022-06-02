Творческая делегация Ингушетии представит республику на первой детской фольклориаде
Творческая делегация Ингушетии во главе с художественным руководителем Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзаковой отправится на первую Всероссийскую детскую фольклориаду, которая пройдет в чувашском городе Чебоксары с 25 по 27 июня, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.
«Участие Ингушетии в этом масштабном мероприятии, направленном на укрепление культурных связей, популяризацию лучших традиций культурного наследия народов России, приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре и лучшим образцам народного творчества, должно быть достойным», — цитирует пресс-служба слова руководителя РДНТ Алаудина Эсмурзиева.
В Год культурного наследия народов России фольклориада продемонстрирует всё культурное многообразие традиций народов страны уличными шествиями и выступлениями делегаций, выставкой-ярмаркой изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобами, круглыми столами и вечерами дружбы.