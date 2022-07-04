Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на получение грантов Российского фонда культуры
Творческие коллективы Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе Российского фонда культуры на получение грантов на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В конкурсе могут участвовать независимые, некоммерческие, негосударственные профессиональные театральные проекты и компании, а также индивидуальные предприниматели.
Заявки принимаются от организаций, планирующих создание и показ новых театральных постановок и реализацию иных творческих проектов, таких как фестивали, мастер-классы, лаборатории и семинары, за исключением гастролей на территории Российской Федерации.
Реализация проектов должна осуществляться на территории Российской Федерации с 19 сентября 2022 года по 10 декабря 2022 года. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Российского фонда культуры.
Подать заявку можно с 4 июля по 2 августа.
Более подробная информация на сайте Российского фонда культуры https://konkurs. rcfoundation. ru/.