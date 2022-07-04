Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на получение грантов Российского фонда культуры

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Творческие коллективы Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе Российского фонда культуры на получение грантов на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В конкурсе могут участвовать независимые, некоммерческие, негосударственные профессиональные театральные проекты и компании, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются от организаций, планирующих создание и показ новых театральных постановок и реализацию иных творческих проектов, таких как фестивали, мастер-классы, лаборатории и семинары, за исключением гастролей на территории Российской Федерации.

Реализация проектов должна осуществляться на территории Российской Федерации с 19 сентября 2022 года по 10 декабря 2022 года. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Российского фонда культуры.

Подать заявку можно с 4 июля по 2 августа.

Более подробная информация на сайте Российского фонда культуры https://konkurs. rcfoundation. ru/.

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