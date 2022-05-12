Конкурс

Творческие коллективы Ингушетии приглашаются к участию во онлайн-марафоне «Родное. Народное»

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Творческие коллективы Ингушетии приглашаются к участию во Всероссийском онлайн-марафоне «Родное. Народное», который проходит в рамках Года культурного наследия народов страны на платформе виртуального культурного центра Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, онлайн-марафон открыт для всех жителей Российской Федерации в возрасте от 4 лет, в нем также смогут принять участие вокальные, инструментальные, хореографические и другие творческие коллективы.

Онлайн-конкурс стартовал в апреле и продлится по август 2022 года. Он проводится в трех номинациях: «Музыка», «Поэзия» и «Танец», а участников разделили на две группы: «Профессионалы» и «Любители». В состав жюри вошли выдающиеся деятели культуры и искусства из различных регионов России, известные музыканты, актеры, танцоры, а также педагоги ведущих гуманитарных вузов страны и эксперты в области этнографии.

Всем желающим принять участие в онлайн-марафоне до 31 августа 2022 года рекомендуется подготовить и направить видеозаписи своих выступлений на электронный адрес rodnoe_narodnoe@mail. ru.

За прохождением марафона можно следить на платформе виртуального культурного центра ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной каждый вторник в 19:00 по московскому времени. ВКЦ освещает деятельность жюри, ход народного голосования и транслирует самые интересные видеозаписи участников марафона. Кроме того, все видеозаписи размещены на странице «ВКонтакте», где желающие смогут проголосовать за понравившегося участника.

Видеозаписи победителей онлайн-марафона будут представлены на Гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце, который состоится осенью 2022 года и станет кульминационным событием Года культурного наследия народов России. Победители также будут отмечены благодарственными письмами Министерства культуры Российской Федерации.

Положение и документацию о конкурсе можно скачать по ссылке https://disk. yandex. ru/d/EbLS0ApPu7amkA.

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