Творческих людей Ингушетии приглашают принять участие в музыкальном проекте «ЭтноLife»

Занимаетесь музыкой и хотите перейти на новый, профессиональный уровень? Уважаете, понимаете и используете в творчестве традиционную музыкальную культуру, но не чужды экспериментов? Присоединяйтесь к «ЭтноLife»!

Организаторы призывают людей, занимающихся музыкой, присылать видео- и аудиозапись «живого» (не клип и не под плюс) исполнения двух своих песен и использовать шанс войти в пятерку финалистов, которые в течение недели будут «прокачивать» свои профессиональные навыки в творческой лаборатории в Москве с признанными специалистами в области саунд-продюсирования, фольклора и медиапродвижения. Участники проекта получат возможность записать свою композицию в одной из самых качественных звукозаписывающих студий Москвы, получить портфолио с фотографиями и запись концертного лайва.

«В нашем проекте вы неминуемо расширите музыкальный кругозор, обязательно создадите необычные межкультурные коллаборации с талантливыми коллегами, гарантированно получите мощное продвижение в соцсетях, а еще отправитесь в гастрольный тур по стране», — заявили в Гильдии межэтнической журналистики.

С 16 мая до 12 июня 2022 года (включительно) необходимо присылать заявки и анкеты на konkurs@nazaccent. ru. К конкурсному отбору приглашаются сольные исполнители или представители музыкальных групп до 5 человек, граждане России из всех регионов Российской Федерации. Принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии, опирающиеся на народные мелодии, исполненные на русском или национальном языке народов России в жанре «современная этника». Участие, обучение, дорога и проживание для финалистов — бесплатны. Все эти расходы за счет организаторов проекта.