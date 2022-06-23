«Задача проекта — поддержать творческую, литературно одаренную молодежь (от 18 до 35 лет) СКФО: поэтов, прозаиков, детских писателей, критиков и публицистов. В каком бы месте Северного Кавказа ни жил начинающий литератор — в городе или маленьком горном селении, он может, пройдя по конкурсу, стать участником межрегиональной мастерской, где его будут учить писательскому ремеслу известные российские писатели», — говорят организаторы.

Мероприятие пройдет с 16 по 20 сентября 2022 года в Пятигорске. Участников ждут лекции, мастер-классы и открытые дискуссии с лидерами современного культурного процесса.

Экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы и Союза писателей Санкт-Петербурга, выберет 50 авторов лучших произведений, которые и станут участниками проекта «Мастерские — молодым писателям. Пятигорск».

Мастерская молодых писателей создаст условия для передачи профессионального опыта новому поколению, образованию творческих союзов, развитию литературы, поэзии и публицистики в Северо-Кавказском федеральном округе.

Пятигорск станет уже четвертой межрегиональной мастерской: первые три пройдут летом в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В апреле АСПИ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провела в Москве Всероссийскую литературную мастерскую, на которую приехали 170 молодых писателей из всех регионов страны.

Отправить онлайн-заявку и свои литературные работы на конкурс жители СКФО могут до 1 августа 2022 года.