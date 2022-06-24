Оружие

У четверых жителей Ингушетии нашли СВУ и оружие в ходе обысков

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Сотрудники правоохранительных органов после обысков в Малгобекском районе и Назрани задержали четверых мужчин по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По адресу проживания 31-летнего жителя села Южное, в спальной комнате, правоохранители нашли и изъяли гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2», — сказал собеседник издания.

По его информации, также в частном доме в тумбочке у жителя Малгобекского района 1992 г. р. обнаружен сигнальный пистолет МР-371, модернизированный кустарным способом для стрельбы боевыми патронами с магазином, снаряженным патронами калибра 9×18 мм.

А в шкафу в спальне у 34-летнего жителя города Назрани силовики обнаружили самодельное взрывное устройство. Речь идет о самодельной ручной гранате, состоящей из корпуса осколочной гранаты ОГ-17 с зарядом взрывчатого устройства и запала УЗРГМ.

В ходе обысков у другого жителя упомянутого города 1986 г. р. в салоне автомобиля под сиденьем нашли гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2.

«Членов группы подозревают в причастности к совершению ряда преступлений общеуголовной направленности, в том числе к вооруженному нападению на отделение Почты России в Назрани в начале мая 2018 года», — добавил источник.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники республиканского управления ФСБ и местного ЦПЭ.
Все четверо задержаны и помещены в ИВС полиции, на них завели уголовные дела о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.

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