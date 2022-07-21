У ранее судимого за убийство жителя Ингушетии изъяли около 300 граммов мефедрона

«Сотрудники ОМВД России по г. Назрань при проведении оперативно-профилактических мероприятий задержали на одной из улиц Назрани ранее судимого за убийство мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска места временного проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли прозрачные полимерные свёртки с мефедроном общей массой около 300 г», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что из организованных подозреваемым тайников в районе Алхан-Чуртского канала в Назрани изъяли ещё свыше шести граммов аналогичного наркотика.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — добавили в силовом ведомстве.