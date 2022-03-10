У жителя Ингушетии изъяли незаконный пистолет и патроны

«В ходе обыска в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ, у местного жителя обнаружили и изъяли пистолет калибра 9 мм, кустарным способом переделанный из сигнального пистолета модели «МР-371» в огнестрельное оружие, и 17 патронов калибра 9 мм», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, он водворён в ИВС.