Оружие

У жителя Ингушетии изъяли незаконный пистолет и патроны

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В отношении жителя Ингушетии возбудили уголовное дело за хранение переделанного под боевой пистолета и 17 патронов к нему, сообщает пресс-служба МВД региона.

«В ходе обыска в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ, у местного жителя обнаружили и изъяли пистолет калибра 9 мм, кустарным способом переделанный из сигнального пистолета модели «МР-371» в огнестрельное оружие, и 17 патронов калибра 9 мм», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, он водворён в ИВС.

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