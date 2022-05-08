Учащиеся и старейшины Ингушетии заложили зеленую аллею к годовщине Победы

«Символично, что в 77-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в акции приняли участие 77 человек, в числе которых школьники, родители, юнармейцы, старейшины села», — сказал нашему изданию представитель ведомства.

По его словам, все они дружно высадили молодые саженцы во дворе общеобразовательной организации. По завершении акции патриоты выпустили в воздух 77 шаров оранжевого и черного цветов, ассоциирующихся с георгиевской ленточкой.

Всего в 2022 году в рамках акции на территории Ингушетии будет посажено более 55 тыс. деревьев.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Всего в рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев.

В конце апреля три населенных пункта Ингушетии присоединились к международной акции «Сад памяти», в ходе которой дети высадили на территориях четырех образовательных учреждений саженцы плодовых и медоносных деревьев.

Более 700 саженцев различных пород высадили ученики школы-лицея, центра образования в Магасе, школы номер один из Кантышево и воспитанники детского сада в селе Ачалуки с целью увековечить память погибших в годы ВОВ.

Для посадки были выбраны такие породы деревьев, как ясень, карликовая яблоня, карликовый персик, груша, вишня, шпанка и липа. Общая площадь посадки на территориях трех школ и детского сада составила 1 гектар.