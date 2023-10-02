Учащиеся музыкальной школы Малгобека принял участие в акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

Акция проводится в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, который отметили 30 сентября.

По словам собеседника, организаторы мероприятия планируют собрать видеоролики с исполнением этой песни со всей страны и создать один общий всероссийский видеоролик, который будет показан на федеральных телеканалах.