Учащиеся музыкальной школы Малгобека принял участие в акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!»
Хор детской музыкальной школы города Малгобека принял участие во всероссийской акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!», исполнив песню «С чего начинается Родина», рассказал «Ингушетии» представитель регионального министерства культуры.
Акция проводится в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, который отметили 30 сентября.
По словам собеседника, организаторы мероприятия планируют собрать видеоролики с исполнением этой песни со всей страны и создать один общий всероссийский видеоролик, который будет показан на федеральных телеканалах.