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Участница из Ингушетии получила специальный приз конкурса «Экология — дело каждого»

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Участница из Ингушетии получила специальный приз третьего сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

Отмечается, что представительница региона, 15-летняя Фатима Ханиева получила специальный приз за свою работу «Экологическая сказка» в номинации «Экорисунок». Всего дети и взрослые из республики прислали 7 работ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», все победители, призеры и лауреаты — обладатели спецпризов третьего сезона премии получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в российские вузы. Баллы предоставляют более 20 высших учебных заведений России.

Напомним, в этом году из всех 89 регионов Российской Федерации и еще 63 стран ближнего и дальнего зарубежья поступило свыше 80 тысяч заявок. Это в 14,5 раза больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов. В жюри премии входит глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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