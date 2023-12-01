Отмечается, что представительница региона, 15-летняя Фатима Ханиева получила специальный приз за свою работу «Экологическая сказка» в номинации «Экорисунок». Всего дети и взрослые из республики прислали 7 работ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», все победители, призеры и лауреаты — обладатели спецпризов третьего сезона премии получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в российские вузы. Баллы предоставляют более 20 высших учебных заведений России.

Напомним, в этом году из всех 89 регионов Российской Федерации и еще 63 стран ближнего и дальнего зарубежья поступило свыше 80 тысяч заявок. Это в 14,5 раза больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов. В жюри премии входит глава Росприроднадзора Светлана Радионова.