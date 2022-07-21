Мемориал

Участники автопробега «Дороги славы — наша история» посетили Мемориал памяти и славы в Назрани

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Мемориал памяти и славы в Назрани стал одним из пунктов маршрута автопробега «Дороги славы — наша история», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

Участники делегации из Ростова-на-Дону, в состав которой вошли также представители Беларуси, Сербии, ЛНР и ДНР, возложили цветы у Вечного огня. Для гостей провели экскурсию по мемориалу, где представлена история ингушского народа со времен принятия российского подданства до наших дней. Особую часть экспозиции составляют памятники о Великой Отечественной войне.

Напомним, штаб движения «Дороги славы — наша история» в 2022 году проводит автопробег по местам боевой славы битвы за Кавказ во время Великой Отечественной войны. Цель эстафеты памяти — патриотическое воспитание молодежи, недопущение фальсификации истории Великой Отечественной войны, укрепление межрегиональных и межгосударственных связей.

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