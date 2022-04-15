Учитель биологии из Ингушетии в числе победителей конкурса «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в качестве подарка учитель получит набор реактивов и расходных материалов для дальнейшего участия в научно-исследовательском проекте от организаторов конкурса.

Исследование продолжается — педагог участвует в программе конкурса в команде со своими учениками из биологического кружка «Homo sapiens. Игры разума». В рамках программы команда школы № 3 города Карабулака проводит исследования образцов почвы, взятых в нескольких районах города Карабулака. Для проведения работ используется современное цифровое оборудование центра образования «Точка роста».

Отмечается, что исследовательская программа реализуется в целях проведения на территории Российской Федерации масштабных исследований с участием ведущих ученых и привлечением обучающихся для сбора образцов и анализа данных и результатов. В ходе реализации предусматриваются мероприятия, соответствующие концепции гражданской науки (citizen science), в первую очередь по привлечению обучающихся для сбора образцов и анализа данных и результатов.

Напомним, основной исполнитель исследовательской программы — Институт химической биологии и фундаментальной медицины. Соисполнители исследовательской программы — фонд «Образование», Новосибирский государственный университет, АНО «Сколковский институт науки и технологий», Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук», АНО «Научно-технологический университет «Сириус».