Учитель из Ингушетии стала финалисткой Всероссийского конкурса педагогического мастерства
Заместитель директора второй школы Малгобека Мадина Евлоева стала финалисткой VIII Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», она заняла третье место.
В церемонии награждения в Москве участвовали председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, конкурс проходил в три этапа с июня 2023 года, было подано почти 8500 заявок из РФ и стран СНГ, в финал конкурса прошли 24 участника из РФ и 3 участника из стран СНГ.
«Нашей основной задачей было выявление и поддержка талантливых преподавателей истории. Конкурс был разработан в 2016 году по инициативе Российского исторического общества», — отметили организаторы мероприятия.
Напомним, оператором конкурса является Ассоциация учителей истории и обществознания. Информационная поддержка проводится издательством «Просвещение». Финансирование конкурса осуществляется при поддержке Министерства просвещения России.