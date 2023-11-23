Конкурс

Учитель из Ингушетии стала финалисткой Всероссийского конкурса педагогического мастерства

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Заместитель директора второй школы Малгобека Мадина Евлоева стала финалисткой VIII Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», она заняла третье место.

В церемонии награждения в Москве участвовали председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, конкурс проходил в три этапа с июня 2023 года, было подано почти 8500 заявок из РФ и стран СНГ, в финал конкурса прошли 24 участника из РФ и 3 участника из стран СНГ.

«Нашей основной задачей было выявление и поддержка талантливых преподавателей истории. Конкурс был разработан в 2016 году по инициативе Российского исторического общества», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, оператором конкурса является Ассоциация учителей истории и обществознания. Информационная поддержка проводится издательством «Просвещение». Финансирование конкурса осуществляется при поддержке Министерства просвещения России.

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