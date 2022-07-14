Учитель из села Инарки Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса методических разработок

Министр образования Ингушетии Эсет Бокова особо отметила, что Картоева в номинации «К истокам народной культуры» продемонстрировала педагогическое мастерство и отточенные за годы работы навыки профессионала своего дела.

«Искренне поздравляю Айшат Алиевну с победой и желаю творческого вдохновения, уверенности в своих силах и дальнейших трудовых побед на поприще учителя», — подчеркнула глава Минобрнауки республики.