Учитель из села Инарки Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса методических разработок
Учитель ингушского языка и литературы школы номер 23 сельского поселения Инарки Малгобекского района республики Айшат Картоева стала победителем всероссийского конкурса методических разработок для преподавателей русского государственного и родных языков народов России.
Министр образования Ингушетии Эсет Бокова особо отметила, что Картоева в номинации «К истокам народной культуры» продемонстрировала педагогическое мастерство и отточенные за годы работы навыки профессионала своего дела.
«Искренне поздравляю Айшат Алиевну с победой и желаю творческого вдохновения, уверенности в своих силах и дальнейших трудовых побед на поприще учителя», — подчеркнула глава Минобрнауки республики.