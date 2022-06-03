Умельцы из регионов России проведут мастер-классы на фестивале промыслов в честь юбилея Ингушетии

«4 июня мероприятие будет проходить с 11:00 до 19:00, 5 и 6 июня — с 15:00 до 20:00. На площади перед стометровой башней Согласия соберутся не только народные умельцы из Ингушетии, но и ремесленники из других субъектов страны», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в 90 мастер-классах, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой.

Территория фестиваля будет разделена на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивают реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.

Все мастер-классы бесплатные, так как миссия фестиваля — возрождать народные промыслы, а не зарабатывать на них.

В рамках празднования юбилея запланировано более 100 культурно-массовых мероприятий, и пройдут они в различных городах и сельских поселениях. Главные торжества намечено провести 4 июня на стадионе имени Дьякова в Сунже.

В 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный Совет России принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ». Ранее ингушский народ имел свою автономию в 1924-1934 годах со столицей во Владикавказе.