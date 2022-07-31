Умер наш старший коллега Батарбек Шакриев

Родился Батарбек Шакриев в 1941 году в селе Долаково Назрановского района. В феврале 1944 года его семья, как и весь ингушский народ, была депортирована по надуманному обвинению.

Он окончил среднюю школу в селе Макинка Акмолинской области Казахстана, а по возвращении в восстановленную ЧИАССР поступил в пединститут и стал студентом филологического факультета.

Успешно завершив учебу в пединституте, недолго поработал в Долаковской школе, а затем вернулся назад в Грозный, где потребовались его силы, энтузиазм, увлеченность и молодые устремления.

Батарбек Шакриев органично влился в коллектив ингушской национальной газеты «Сердало», возглавлял который в ту пору Мустафа Льянов — великолепный организатор и профессионал своего дела, подлинный интеллигент и достойнейший представитель ингушского народа.

Под началом Мустафы Льянова журналистика навсегда вошла в жизнь Батарбека Шакриева. Он учился писать на ингушском языке, а оттачивать слог ему и другим начинающим журналистам помогал прекрасный человек и знаток ингушского литературного языка, переводчик Ахмед Плиев.

Сельскохозяйственным отделом редакции, в котором стал работать Батарбек, руководил Хаматхан Галаев, который тоже поддержал молодого коллегу в его профессиональном становлении.

В 1973 году Батарбек Османович пришел работать на Чечено-Ингушское радио, чтобы несколько десятков лет своей жизни посвятить радиожурналистике. С 80-х годов прошлого века стал сотрудничать с центральной газетой «Сельская жизнь».

После возрождения ингушской государственности в 1992 году Батарбек Османович не оставил полюбившееся ему дело. Журналистский корпус Ингушетии обрел в его лице подлинного профессионала. Он сумел внести свой яркий вклад в становление газеты «Ингушетия», делавшей тогда первые шаги, продолжил сотрудничать с центральными печатными изданиями, работал в пресс-службе регионального Минсельхоза, а позже вернулся в «Сердало».

Коллектив газеты «Ингушетия», руководитель регионального отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков выражают соболезнования родным и близким Батарбека Шакриева.

Дала гешт долда цуна!