Умер один из двух оставшихся в живых ингушских ветеранов ВОВ Камбулат Гайсанов

Он отметил, что в последний раз был у него в гостях 9 мая текущего года, ездил поздравлять его с Днем Победы.

«Несмотря на свой преклонный возраст, он был достаточно бодрым и общительным. Камбулат Абукарович принадлежал к поколению людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, сумели сохранить в себе доброту, ум и мудрое отношение к жизни», — написал Калиматов.

Он напомнил, что подростком ветеран принимал посильное участие в обороне Малгобека, был ранен в голову.

«Тяжело, когда от нас уходят люди с таким жизненным багажом и опытом. Искренне соболезную родным и близким Камбулата Гайсанова», — подчеркнул руководитель субъекта.

Гайсанов Камбулат Абукарович родился в 1928 году. Он был совсем юным, когда началась война. Вместе с другими подростками рыл противотанковые рвы под городом Малгобеком, чтобы фашисты не могли прорваться к кавказской нефти. Участвуя в партизанском отряде, он собирал необходимую информацию, выявляя месторасположение вражеских отрядов.

Был тяжело ранен в голову, после чего более 20 дней находился без сознания, перенес несколько тяжелых операций.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освоение целинных земель».

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!