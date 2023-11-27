Пенсия

УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии

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Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе добился восстановления пенсионных прав 71-летней жительницы республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В ведомство поступило обращение 71-летней жительницы Малгобека с жалобой в связи с сокращением суммы пенсионных выплат, которая ранее составляла 22 520 рублей, а теперь снизилась до 17 331 рубля», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники ОСФ России по региону уведомили заявительницу, что размер ее пенсии был пересчитан отделением фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области из-за исключения периода ее трудового стажа с 1969 по 1999 год. В период с 1969 по 1999 годы женщина официально работала на основании трудового договора, о чем свидетельствуют копии ее трудовой книжки и справки о заработной плате.

Отмечается, что по результату рассмотрения запроса, направленного аппаратом УПЧ по региону в Социальный фонд России, произведен перерасчет пенсии в сторону увеличения, размер которой в настоящее время составляет 21690 рублей.

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