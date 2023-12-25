УПЧ по региону восстановил социальные права жительницы Ингушетии

«В ведомство поступило обращение жительницы республики с просьбой оказать ей содействие в получении ежемесячных выплат по беременности. В июне этого года она подала заявление в Соцфонд России, чтобы получать ежемесячное пособие в связи с ее регистрацией в медицинском учреждении на ранних стадиях беременности. Однако ей было отказано в предоставлении этой услуги из-за превышения общего дохода на каждого члена семьи», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина не является трудоустроенной и каких-либо доходов у нее нет.

Отмечается, что в результате совместной работы аппарата УПЧ по региону и Социального фонда России после выяснения фактических обстоятельств по жалобе и согласно действующему законодательству в области социального обеспечения принято решение о назначении заявительнице единого пособия как беременной женщине на период с 1 июня по 31 декабря текущего года в размере 11 тыс. 46 руб.