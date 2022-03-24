Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии примет граждан в рамках Дня оказания бесплатной правовой помощи

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25 марта текущего года уполномоченный по правам человека в Ингушетии совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России примет участие в приеме граждан в единый день оказания бесплатной юридической помощи в региональной общественной приемной ВПП «Единая Россия».

Как сообщил газете «Ингушетия» информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Прием будет проводиться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 15.

Напомним, Всероссийский единый день оказания бесплатной правовой помощи проводится ежегодно, десятки людей получают ответы на свои вопросы и компетентную помощь в сложной жизненной ситуации.

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