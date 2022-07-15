Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии рассмотрел обращения граждан по пенсионным выплатам

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоялся совместный с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по региону прием граждан.

Прием проводился управляющим делами аппарата УПЧ Исламом Дидиговым, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России Зиной Зурабовой и начальником отдела по работе с обращениями граждан Мариной Сапралиевой.

Как сообщил информационно-аналитический сектор УПЧ, обращения принятых граждан касались вопросов начисления детских пособий с 8 до 17 лет, пересмотра периода трудового стажа при начислении пенсионных выплат, а также приостановления выплаты пенсии ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что заявления и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившимся были даны разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

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