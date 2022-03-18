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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии считает, что приняты все меры для поддержки бизнеса и граждан

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Ибрагим Цечоев

Уполномоченный по правам человек в Ингушетии Ибрагим Цечоев считает, что руководством России приняты все меры поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций.

Он напомнил, что федеральным законом от 8 марта текущего года внесены изменения в отдельные законодательные акты страны, которыми установлен ряд антикризисных мер, направленных на поддержку населения и экономики страны.

«Этим законом правительству предоставлена возможность дополнительного индексирования пенсий и пособий, пересмотра минимального размер оплаты труда и прожиточного минимума в течение года в оперативном порядке. Данные меры введены для защиты россиян в условиях возможного роста инфляции», — отметил Цечоев.

Также граждане, оформившие потребительские кредиты до 1 марта 2022 года, могут воспользоваться «кредитными каникулами», отсрочка от уплаты займов может быть получена до конца сентября текущего года. Дополнительные условия такой отсрочки определит правительство России.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс граждане освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам размером более миллиона рублей за 2021-2022 годы.

«Что очень важно: во исполнение поручения Президента Владимира Путина введена новая мера поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет — денежная выплата, которая будет назначена при среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума», — сказал уполномоченный по правам человека в республике.

Кроме того, для обеспечения нормальной работы медучреждений и обеспечения населения медикаментами в достаточном объеме упрощена процедура их регистрации, которая позволит начать оперативно производить лекарственные препараты на территории России. То есть, при возникновении трудностей с поступлением иностранных препаратов будет организован выпуск их аналогов.

Россиянам, у которых возникли сложности с обучением за рубежом, будет упрощена процедура приема в отечественные учебные заведения.

Внесенные в Бюджетный кодекс России поправки предоставили регионам полномочия по формированию резервов для смягчения последствий роста цен на некоторые группы товаров, исполнения социальных обязательств и так далее.

«Правительством ведется работа по сохранению рабочих мест, восстановлению рынка труда. Предусмотрена поддержка и бизнесу: введен ряд льгот для предпринимателей, оказывается содействие строительной отрасли, гражданской авиации, приняты меры для обеспечения финансовой стабильности России», — отметил Цечоев.

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