Уполномоченный по правам человека в Ингушетии защищает права задержанного в Египте Али Дзейтова

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Уполномоченным по правам человека в Ингушетии Ибрагимом Цечоевым активно ведётся работа по защите прав задержанного в Арабской Республике Египет студента Али Дзейтова.

В частности, направляются запросы и обращения в дипломатическое представительство России в Египте, в международные, государственные и негосударственные правозащитные организации России и Египта в целях его освобождения.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба аппарата УПЧ, 14 февраля 2022 года, по результату рассмотрения обращения уполномоченного по правам человека в РИ, в адрес министра иностранных дел и генерального прокурора Египта послом России повторно направлены сопроводительная нота и письмо о рассмотрении вопроса об освобождении и возвращении на Родину Али Дзейтова.

Отмечается, что после получения информации об объявленной Али Дзейтовым голодовке, уполномоченным по правам человека в Ингушетии 2 марта 2022 года направлен запрос послу России в Египте о проверке указанной информации, состояния здоровья Али Дзейтова и предоставлении информации о ходе следствия по уголовному делу в отношении него.

По сообщению посольства России в Египте, 14 марта 2022 года сотрудниками посольства получено разрешение на встречу с находящимся под стражей Али Дзейтовым в месте его содержания. Работа по защите прав Али Дзейтова продолжается.

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