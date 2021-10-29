Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии временно приостанавливает личный прием граждан

Получить информацию по вопросам деятельности службы можно будет по номеру группы телефонного обслуживания: 8 (8734) 55-19-75. По вопросам, требующим безотлагательного решения, необходимо обращаться по телефону дежурной части управления: 8 (8734) 55-19-96.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП России по республике, свои обращения все желающие смогут оставить в специальных ящиках для приема корреспонденции, которые установлены на входе в каждом подразделении судебных приставов. Выемка документов происходит ежедневно. Отправить документы можно также посредством интернет-приемной, которая находится в разделе «Обращения» на официальном сайте ведомства.

Для получения информации о наличии задолженности можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, а также сервисом «Ход исполнительного производства» на портале Госуслуг.