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Управление культурного наследия Ингушетии напоминает жителям и гостям региона о соблюдении чистоты в горах

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Управление культурного наследия Ингушетии напоминает жителям и гостям региона о соблюдении чистоты на территории памятников горной части республики.

«При организации поездки с целью отдыха и организации пикника не забывайте брать с собой мусорные пакеты. Не разжигайте огонь близ башенных комплексов. Не оставляйте мусор и мусорные пакеты в непредназначенных для этого местах. Перед отъездом с мест отдыха проверяйте, погасили ли вы окончательно костры», — рассказал представитель управления.

По его словам, запрещено подниматься на стены башен, так как это повреждает кладку, рисовать или писать на стенах, передвигать и увозить с собой камни с башенных комплексов. Данные действия являются незаконными и наносят непоправимый вред объекту.

«В случае обнаружения последствий противоправных действий либо процесса осуществления указанных действий, просим незамедлительно сообщать в Управление культурного наследия Ингушетии», — сказал собеседник.

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