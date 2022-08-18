Управляющего АЗС и госслужащего в Ингушетии обвинили в хищении топлива на 1 млн рублей

«По версии следствия, мужчина, являясь управляющим автозаправочной станции в сентябре 2021 года вступил в преступный сговор с должностным лицом одного из министерств республики на тайное хищение моторного топлива. Для этого последний передал ему топливную карту, предназначенную для служебного пользования — заправки бензином автомобилей министерства вместе с ее пин-кодом, тем самым предоставив ему право распоряжаться ею. После чего клиентам АЗС по данной карте сбывалось топливо, а полученные за него денежные средства злоумышленники делили между собой и распоряжались ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом в сентябре 2021 года было похищено топливо на сумму более 1 млн рублей.

В отношении бывшего сотрудника автозаправочной станцией возбуждено уголовное дело по п. «б» части 4 статье 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.