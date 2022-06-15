Концерт

Уральский государственный академический русский народный хор выступил перед ингушскими зрителями

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Уральский государственный академический русский народный хор под руководством Николая Зайцева с большим успехом выступил на сцене Муниципального дворца культуры города Назрани, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Концерт, без преувеличения, стал одним из ярких культурных событий нынешнего лета. Артисты хора продемонстрировали ингушской публике свои лучшие вокальные и хореографические номера, за что были вознаграждены продолжительными и несмолкающими овациями.

Исполнялись песни народные и авторские. Среди них вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей», песни уральских композиторов. Больше всего впечатлила знаменитая «Под окном черемуха колышется», которую исполнил девичий квартет.

В числе зрителей в зале присутствовала министр культуры республики Залина Льянова, которая отметила, что зрители проявляют искреннюю душевность и любовь только к настоящему искусству, и поблагодарила артистов за подаренное наслаждение.

Также министр призналась, что четверть века прожила на Урале и сегодня с упоением слушала родные мотивы и напевы. В завершении она поздравила всех присутствующих в зале с Днем России. «Мы дети одной страны, великой державы, где бы ни родились — на Урале или в Ингушетии, — мы любим свою страну и всегда будем вместе. В этом наша сила», — сказала Льянова.

Уральский государственный академический русский народный хор прошел Великую Отечественную войну, расцвел во времена СССР, потому что на тот момент хоровые ансамбли были популярны. Коллектив сумел сохранить себя и в годы перестройки, когда многие другие распадались из-за невостребованности, а наоборот, сохранил и приумножил исконно уральскую русскую культуру до наших времен. С 2017 года коллектив возглавляет Николай Зайцев — выпускник отделения народного хора Российской академии музыки имени Гнесиных. Как и в год основания, Уральский русский народный хор сохраняет и приумножает традиции.

Нужно отметить, что за время существования артисты прославленного коллектива с успехом выступали не только в России. Коллективу рукоплескали более чем в 50 странах мира. Россия- представлена разными культурами, этносами, вероисповеданиями, но всех нас объединяет любовь к Отчизне, к ее истории и будущему и это успешно продемонстрировал Уральский русский народный хор своим творчеством.

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