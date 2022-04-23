Руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Владимир Архангельский в интервью «Российской газете» напомнил, что традиционно выше среднероссийского рождаемость на Алтае, в Тыве, республиках Северного Кавказа. «И, обратите внимание, на Кавказе вы не найдете ни одного брошенного ребенка или старика. Это говорит об особой значимости в этих регионах семейных ценностей», — сказал Архангелский.

Также, по его словам, проводилось довольно интересное исследование зависимости уровня рождаемости от религиозности. «Причем уровень религиозности определяли исходя из того, считает ли человек себя верующим и сколько раз в день молится. Как пример, Ингушетия: там верующих оказалось 99,5 процента населения. При этом регион входит и в число лидеров по рождаемости», — отметил демограф.

Архангельский считает, что существующие сложности не очень стимулирует к рождению детей. «Но в демографии не все так однозначно. В прошлом году, например, выросло число браков, хотя до этого в течение трех лет падало, а это значит, они потянут за собой и число рождений. Не сбавляет обороты программа материнского капитала, она работает, как часы, во многих регионах запущены серьезные меры поддержки семей, и я думаю, что в конечном итоге коэффициент рождаемости все же не упадет», — сказал эксперт.

Как ранее сообщалось, результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о том, что регионами-лидерами по приросту численности населения за последние три года стали: Севастополь, где число жителей выросло на 17,8% Ингушетия с ростом 5,4 процента, Чечня (4,1%) и Ленинградская область (3,4 процента).