Уроженец Ингушетии Абубакар Измайлов оказал помощь эвакуированным жителям ЛДНР
Член партии «Единая Россия» Абубакар Измайлов (Ростов-на-Дону) передал гуманитарную помощь в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенных на территории столицы Ростовской области.
По информации ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», Измайловым были доставлены продукты питания, ящики бутилированной воды, детского питания, одноразовая посуда, средства личной гигиены.
«К сожалению, жители Донецкой и Луганской народных республик были вынуждены покинуть свои дома. И сейчас одна из важнейших задач — поддержать людей, причём не только морально, но и материально. Мы и дальше готовы оказать всю необходимую помощь», — отметил Измайлов.