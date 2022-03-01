Благотворительность

Уроженец Ингушетии Абубакар Измайлов оказал помощь эвакуированным жителям ЛДНР

0

Член партии «Единая Россия» Абубакар Измайлов (Ростов-на-Дону) передал гуманитарную помощь в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенных на территории столицы Ростовской области.

По информации ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», Измайловым были доставлены продукты питания, ящики бутилированной воды, детского питания, одноразовая посуда, средства личной гигиены.

«К сожалению, жители Донецкой и Луганской народных республик были вынуждены покинуть свои дома. И сейчас одна из важнейших задач — поддержать людей, причём не только морально, но и материально. Мы и дальше готовы оказать всю необходимую помощь», — отметил Измайлов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли во время спецоперации по защите Донбасса в Украине
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

Главное

Яндекс.Метрика

 