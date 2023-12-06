Джиу-джитсу

Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата по бразильскому джиу-джитсу в Таиланде

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Магомет Матиев стал победителем чемпионата «ADCC THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 — ADCC PRO RULES» по бразильскому джиу-джитсу в весовой категории до 87,9 кг и в абсолютной категории, который проходил в Таиланде, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«В весовой категории до 87,9 кг провел Магомет две схватки и выиграл досрочно. Первую схватку провел против Кевина Лухта из Германии, а в финале встретился с Артёмом Котовым из Украины», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, в абсолютной весовой категории спортсмен провел 4 схватки, три из которых выиграл досрочно. Первую схватку против Джеймса Ридли Хьюза из Великобритании, вторым соперником стал представитель Швейцарии Морис Абеви, в полуфинале дрался с Итаном Форрез из Франции, а в финале боец выиграл у Олли Капиайнена из Финляндии со счётом 3:0.

Отмечается, что Магомет Матиев представляет команду «Strela Team».

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