Уроженец Ингушетии стал призером чемпионата по грэпплингу в Москве
Шейх-Мансур Евлоев стал серебряным призером открытого чемпионата мира по грэпллингу «Кровью и потом», который прошел 10 декабря в Москве, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Шейх-Мансур Евлоев боролся в весовой категории до 77 кг (NO-GI). Он занял второе место на чемпионате», — рассказал Тагир Хамхоев.
По его словам, спортсмен является учеником Шамиля Абдуллаева и представляет клуб UNIVERSAL FIGHTERS.
Отмечается, что турнир проходил во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
Ранее газете «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев стал призером чемпионата Московской области по Союзу ММА.