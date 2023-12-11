Грэпплинг

Уроженец Ингушетии стал призером чемпионата по грэпплингу в Москве

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Шейх-Мансур Евлоев стал серебряным призером открытого чемпионата мира по грэпллингу «Кровью и потом», который прошел 10 декабря в Москве, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«Шейх-Мансур Евлоев боролся в весовой категории до 77 кг (NO-GI). Он занял второе место на чемпионате», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, спортсмен является учеником Шамиля Абдуллаева и представляет клуб UNIVERSAL FIGHTERS.

Отмечается, что турнир проходил во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Ранее газете «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев стал призером чемпионата Московской области по Союзу ММА.

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