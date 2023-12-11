Уроженец Ингушетии стал призером чемпионата по грэпплингу в Москве

«Шейх-Мансур Евлоев боролся в весовой категории до 77 кг (NO-GI). Он занял второе место на чемпионате», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, спортсмен является учеником Шамиля Абдуллаева и представляет клуб UNIVERSAL FIGHTERS.

Отмечается, что турнир проходил во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Ранее газете «Ингушетия» сообщала о том, что Шейх-Мансур Евлоев стал призером чемпионата Московской области по Союзу ММА.