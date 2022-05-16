Уроженец поселка Майский Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования, посвящённые памяти призёра Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, прошли в Беслане. Дзауров выступал в весовой категории до 61 кг.

Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в поселке Майский. Напомним, в прошлом году на подобных соревнованиях во Владикавказе он завоевал «серебро».