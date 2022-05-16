Вольная борьба

Уроженец поселка Майский Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе

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Уроженец поселка Майский Пригородного района Алик Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования, посвящённые памяти призёра Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, прошли в Беслане. Дзауров выступал в весовой категории до 61 кг.
Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в поселке Майский. Напомним, в прошлом году на подобных соревнованиях во Владикавказе он завоевал «серебро».

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