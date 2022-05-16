Уроженец поселка Майский Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе
Уроженец поселка Майский Пригородного района Алик Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования, посвящённые памяти призёра Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, прошли в Беслане. Дзауров выступал в весовой категории до 61 кг.
Тренируется талантливый спортсмен под руководством Магомеда Берсанова в поселке Майский. Напомним, в прошлом году на подобных соревнованиях во Владикавказе он завоевал «серебро».