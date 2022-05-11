Ушел из жизни первый начальник УВД Ингушетии Амирхан Плиев

Уроженец сельского поселения Плиево Амирхан Аббасович проходил срочную службу матросом в городе Севастополь с 1960 по 1963 годы. С 23 лет вплоть до 1992 года прослужил в рядах внутренних войск МВД СССР. Успешно окончил Орджоникидзевское военное училище, после чего занимал различные должности среднего начальствующего состава по Казахской и Киргизской ССР, дойдя до заместителя начальника политотдела 101-й конвойной дивизии УВВ МВД СССР по Уралу.

Амирхан Плиев стоял у истоков образования органов внутренних дел Ингушетии. Имеющий более 30 лет стажа службы за плечами и отличающийся высокими морально-нравственными качествами, он был назначен начальником УВД республики в декабре 1992 года.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Амирхана Плиева.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!